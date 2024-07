Existuje-li nějaký francouzský národní rys, jsou to stávky ve všech možných podobách. Protesty Francouzů dovedou ochromit celá města – jako třeba loni, kdy tamní vláda zvýšila důchodový věk ze 62 na 64 let (kolik je to u nás, snad netřeba připomínat). Předtím ulice pro změnu ovládlo hnutí žlutých vest. A mezitím stávkovaly dílčí profese – letci, učitelé, zemědělci, co kdo chce. K tomu připočtěme potíže s migranty, občasné teroristické útoky, útoky na židy či extrémní veřejný dluh.

Oproti tomu, slyšel snad někdy někdo o stávce v Koreji? A že v Soulu vybuchla bomba ve jménu toho pravého Boha? Ne. Spíše se dočteme, že Korejci pracují do úmoru a že jednu z nejchudších zemí planety přetvořili během pár desetiletí v jednu z největších ekonomik světa.

Pokud by tendr vyhráli Francouzi, obavy by byly oprávněné. Jenže zvítězili Korejci – takže se předem nemusíme obávat záběrů na rozestavěný reaktor, nad nímž křepčí dělníci žádající další navýšení mzdy a další úlevy v práci. Spíš bychom se měli ptát, zda korejskému pracovnímu tempu vůbec budeme stačit.