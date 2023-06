Milan Krčmář | Foto: Deník/Milan Krčmář

Dvojnásobný vrah Jiří Kajínek, kterého omilostnil bývalý prezident Miloš Zeman, v sobotu boural na Žďársku. Se svým mercedesem vjel do protisměru, kde narazil do Škody Roomster. Její posádka utrpěla zranění a z auta ji museli vystřihávat hasiči. Kajínkovi se nic nestalo.

Ani jeden z řidičů před jízdou nepil a Kajínek tvrdí, že „nejel jako prase“. Jenže to není jeho první lapsus. Krátce po svém propuštění nedal přednost jiné škodovce. V živé paměti je i koncert loni v Plzni, kde mával z pódia maketou samopalu. Mimochodem, tuto akci pořádala kapela Ortel. Její spojení s vrahem svědčí o lecčems, ale to teď nechme stranou a věnujme se sobotní havárii.

Jiří Kajínek boural u Velké Bíteše, pár ze škodovky odvezla sanitka do nemocnice

Je zjevné, že z Kajínka se po propuštění andílek rozhodně nestal. Nyní se živí hlavně jako influencer (ať už to v jeho případě znamená cokoli) a mediální celebrita. Zvláště to druhé dokládá naprostou ztrátu pokory a sebereflexe a fakticky i výsměch soudům, policii a té části veřejnosti, která stále věří, že by se ve společnosti měla adorovat spíše slušnost než usvědčení vrazi.

Kajínkova milost nebyla milostí absolutní. Kajínek je v sedmileté podmínce, v níž se nesmí dopustit trestného činu. Což nehoda může i nemusí být. Záleží hlavně na době léčení zraněných. Pokud ji tak ale policisté vyhodnotí, dojde na soud, jenž prozkoumá závažnost celého případu. Proto bude jistě zajímavé sledovat, zda incident z Vysočiny napomůže k návratu nejznámějšího českého vraha zpět za mříže.