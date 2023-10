Milan Krčmář | Foto: Deník/Milan Krčmář

Ministryně obrany Jana Černochová chce, aby Česko opustilo Organizaci spojených národů. Naštvala ji rezoluce, jíž Valné shromáždění OSN reagovalo na konflikt Izraele a Hamásu. V ní totiž chybí odsouzení teroru Hamásu i požadavek na propuštění rukojmích. ČR byla jednou ze čtrnácti zemí, které kvůli těmto nedostatkům hlasovaly proti.

V tomto je postoj ČR zcela správný, s vystoupením z OSN to ale tak snadné není. OSN je totiž kolos zastřešující i jiné organizace. Na Vysočině by se tak odchod z OSN dotkl Třebíče, Telče a Žďáru zapsané v UNESCO (UN = Spojené národy). Pak jsou tu třeba i Místní agendy 21 či standardy Světové turistické organizace – i ty vznikly v OSN.

Lépe by bylo zaměřit protest cíleněji, ideálně proti Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA). Ten vznikl roku 1949 a nyní již téměř vůbec neplní svůj původní účel. Dokonale by jej zastal Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Podivná metodika UNRWA považuje za uprchlíka třeba i amerického miliardáře nebo obyvatele Západního břehu, byť tam žijí už čtvrtou generaci, či Palestince s jordánským občanstvím, což je v rozporu s definicí vysídlenců. A jak se ukázalo, pomoc UNRWA dodaná do Gazy končí často v rukou Hamásu.

Chce-li tedy ČR zvednout OSN mandle, nechť rozpoutá kampaň proti UNRWA – hlavně proti její milionové finanční pomoci. Opustit OSN úplně by znamenalo jen komplikace. I pro Vysočinu.