Ve zcela novém asfaltu u mostu v Třebíči-Poušově se objevila velká díra

Na jejich místě vzniknou retardéry. Ty nebyly součástí původní dodávky, je nutné je dodělat dodatečně. V případě každé normální stavby by bylo vhodné, kdyby k jejich instalaci došlo co nejdříve – avšak vše kolem mostu už je mezi Třebíčany chápáno natolik problematicky, že právě tato rychlost vyvolala o to větší pozornost.

Určitě by totiž bylo mnohem vhodnější začít retardéry stavět až za několik týdnů. Nyní se na most chodí dívat i ti, kteří do Poušova dříve nezavítali, mnozí přijedou autem, a tak je tam i značný provoz. Pokud by se retardéry instalovaly, až by tento zájem opadl, snad by si toho ani nikdo nevšiml.

Je správné, že se retardéry dělají. Stejně tak je asi jediný správný stavební postup zapustit je do země – tedy vykopat jámu do asfaltu a vytvořit tím pro ně pevné základy. Ale z hlediska politického marketingu se kvůli nevhodnému načasování a neinformovanosti veřejnosti tato akce zkrátka nevyvedla. Lidé jsou na tyto věci prostě citliví.