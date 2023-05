Milan Krčmář | Foto: Deník/Milan Krčmář

Města kolabují pod náporem dopravy. Například v Třebíči se dělají nové semafory, průjezd centrem je zúžen, a auta se proto štosují už před vjezdem do města. Překvapivé je ale to, že i kdyby se navýšil počet pruhů, podle odborníků to prý nepomůže.

Existuje totiž jev zvaný dopravní indukce. Říká, že čím lepší dopravní infrastruktura, tím více aut. Jinými slovy – pokud uděláme více silnic či více pruhů, ty se zkrátka rychle zaplní, neboť do aut sednou i ti, kteří k tomu dosud neměli důvod.

Odborníci k tomu uvádějí řadu příkladů – přeplněné dálnice v Americe mající třeba i dvanáct pruhů, ale stejně nepostačují, nebo tunel Blanka v Praze, který dopravu nijak nezklidnil. Do popředí tak staví hromadnou dopravu – což je logické, protože lépe padesát lidí v jednom autobusu než padesát lidí v padesáti autech. Nebo mají chodit pěšky či sednout na kolo. Zkrátka a dobře, je to prý hlavně v myšlení lidí.

Člověka tak napadne, jaká je škoda, že již nežije Jaroslav Hašek. Ten by tyto poučky jistě dovedl do naprosté dokonalosti a snad by na nich postavil i novou kampaň Strany mírného pokroku v mezích zákona. Jedním z bodů jeho programu by zřejmě bylo: „Navěky zamezíme kolonám. Navždy rozkopeme všechny silnice, čímž naplníme všechny sny odborníků. Lidé budou chodit pěšky, což povede ke zdravému životnímu stylu, města se uvolní, emise klesnou na nulu! Volte Stranu mírného pokroku v mezích zákona!“