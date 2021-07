Martin Singr. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Je to koníček skvěle pasující k venkovskému charakteru Vysočiny. Člověk se díky němu podívá do přírody, může do výroby zapojit i děti a nabízí se prakticky nekonečné množství příchutí či jejich různých kombinací. Černý bez a meduňka? Nebo meduňka s mátou? Fantazii se meze nekladou.