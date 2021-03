Ostudná bilance. České děti jsou doma nejdéle z celé Evropy. Postupný návrat do škol podmiňuje ministerstvo po vzoru jiných zemí pravidelnými testy na covid, proti kterým se ale okamžitě zvedla absurdní vlna nevole. K facebookové výzvě Na děti nám nesahejte!!! se připojily už tisíce lidí.

Michal Šupálek. | Foto: archiv Deníku

Pokusy v podobě testování dětí, ať je to „rýpání do nosu nebo kloktání čehosi“, už zašlo za hranu toho, co ještě dokážeme snést, reagují i někteří rodiče z jižní Moravy a Vysočiny.