Za dva týdny ho tam dostaly víc než dvě desítky lidí. V dalších nemocnicích v kraji se k experimentálnímu léku zatím staví rezervovaně a využili ho jen v jednotkách případů.

Ano, existují pozitivní data o účinnosti a bezpečnosti tohoto léku, ale stále zůstává řada otazníků. Pacient ho může dostat jen tehdy, když to doporučí jeho praktik nebo specialista. Někteří praktičtí lékaři oslovení Deníkem ovšem o Bamlanivimabu zatím příliš informací nemají. Kdo jiný by je ale měl mít, když právě oni mají podání léku pacientovi doporučit? Navíc mluvčí třebíčské nemocnice Jitka Mácová vzkázala, že informace o tomto léku není zprávou pro tisk. Jak to, že ne? Veřejnost by přece měla mít možnost dozvědět se, jaké naděje, ale také rizika mohou nemocní s covidem po jeho podání očekávat a jak se ta která nemocnice k tomuto experimentálnímu přípravku staví.

Jistě, podávání takového léku není jednoduchým rozhodnutím, ale pokud by mohl zachránit někomu život, neměli by se zdravotníci při jeho možném využití držet zbytečně zpátky. Samozřejmě za dodržení maxima pravidel. Zachráněný člověk za takové riziko stojí.