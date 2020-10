Česká pošta v Přibyslavi vydala oznámení, že změnila pracovní dobu. Dopoledne dvě hodiny, odpoledne tři. Výjimkou je středa, kdy pošta bude otevřena pět hodin. Ovšem víc než rozvrh nové pracovní doby obyvatele Přibyslavi zaskočilo a pobavilo oznámení, že pokud si nestihnou vyřídit svoje záležitosti včas na přibyslavské poště, tak nejbližší otevřená pobočka je v Pardubicích.

Vývěska pošty v Přibyslavi. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

Pošta v Havlíčkově Brodě asi neexistuje, nebo je moc daleko. Ale ta v Pardubicích je skoro za rohem. Z Přibyslavi je to do Pardubic víc než tři hodiny jízdy lokálkou co stojí u každé meze. Rychlíkem se z Přibyslavi do Pardubic dostanete tak za hodinu a půl. Takže pokud bude Pánbůh doma a ohnivý oř projede trať bez zpoždění, stihne si třeba důchodkyně z Přibyslavi podat doporučený dopis na poště v Pardubicích ještě před zavřením.