Třebíč je dle jednoho průzkumu městem s vůbec nejhorší kvalitou života na Vysočině. Z celé republiky skončila na 92. místě z 206. Hodnotitelé zjišťují, jaká je ve zkoumaných městech dostupnost různých služeb, čistota ovzduší a mnoho jiného.

Upřímně řečeno, výsledky budí dojem, že si je snad někdo cucá z prstu. Třebíč určitě není rájem na Zemi, nicméně řada těch údajů je skutečně zarážejících. Třeba v dostupnosti lékáren jí patří až 173. příčka. Aha, takže lékárny v supermarketech, na náměstí, na poliklinikách, nemocnici atd. zřejmě nestačí. Musejí být nejlépe v každé ulici, nehledě na to, že už si pak nebudou schopny konkurovat.

A co takový index chráněného území, tedy plocha chráněných území v okruhu třiceti kilometrů od dané obce? V něm Třebíč obsadila 194. pozici. Tudíž analyzátorům je asi málo Přírodní park Třebíčsko, blízká Mohelenská hadcová step či Divoká Oslava.

Podobných podivností je v průzkumu více. Ale ani jednou tam nefiguruje názor samotných obyvatel měst.

Hodnotitelé by proto udělali nejlépe, kdyby místo analýzy pochybných dat zvedli svá pozadí z kancelářských židlí, do těch obcí se rozjeli a lidi vyzpovídali tváří v tvář. Obyvatelé třeba můžou nadávat na starostu, radnici, sousedy – ale pak stejně většinou řeknou, že jsou to jen pomíjivé drobnosti. A že se jim v tom městě žije dobře. Tak ať si ta tvrdá data, která nikdy neviděla realitu, páni výzkumníci strčí za klobouk.

