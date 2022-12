V Třebíči vybudoval biomasovou energetiku nedávno zesnulý Richard Horký starší. Roky zavíral sídlištní plynové kotelny a za městem stavěl velké teplárny, v nichž se nyní spaluje dřevní štěpka a sláma. Vyvíjel biomasové kotle, zkoušel nové technologie. Na jeho rozvody se napojily byty, ale i domovy pro seniory a nemocnice. Ta díky tomu může být po dlouhou dobu energeticky soběstačná. Horký rád říkával: „Kdyby se Putin zbláznil a odstavil plynovody, Třebíče se to nijak zvlášť nedotkne.“ Myslel to v žertu, a o to děsivější proto je, že se jeho slova do puntíku naplnila.

Značné rozdíly v cenách. Lidé v Třebíči vyhráli, za teplo zaplatí nejméně

O biomase se mluví hlavně jako obnovitelném a ekologickém zdroji. Je to pravda – jenže to není jediný důvod, proč by o ní měli uvažovat ve městech, kde teď platí vysoké částky za plyn. Třeba se časem jeho ceny zase vrátí na rozumnou úroveň a čísla na složenkách zase klesnou. Ale stále jej budeme muset kupovat z jiných států. Což je ten druhý důvod, proč se poohlédnout po biomase. Jak se nyní ukazuje, v tak klíčových odvětvích, jako je energetika, je totiž vždy lepší využívat vlastní zdroje než cizí. Ne všude je to možné, ale v tomto případě ano.