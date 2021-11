Jedním z těch, kteří ohlásili předsednickou kandidaturu, je i novoměstský starosta Michal Šmarda. Jeho hlavním cílem je sjednotit rozdělené straníky, následně ČSSD modernizovat a otevřít jí novým lidem. To samo o sobě jsou téměř úkoly herkulovských rozměrů, Šmarda k nim ale může disponovat vhodnými předpoklady – kromě bezmála třicetiletého členství ve straně a velkých politických zkušeností, je totiž zvyklý hasit rozvášněné kolegy na novoměstské radnici.

Sociální demokracie se bez změn neobejde. Nezávisle na tom, zda to bude s Michalem Šmardou v čele, nebo bez něj. A ačkoliv se to dost lidem líbit nebude, Česká republika potřebuje v Poslanecké sněmovně alespoň jednu tradiční levicovou stranu. A byť je prakticky nemožné předpovědět, jak se politicky vyvinou následující čtyři roky, zmodernizovaná ČSSD by se v oné budoucnosti mohla jevit jako jedna z přijatelnějších možností.