I ten největší důvěřivec ztratí víru, je-li opakovaně zklamán. Platí to i o důvěře v Českou poštu . Ta mnohokrát tvrdila, jak opraví svou hlavní pobočku v Třebíči, a skutek vždy utek. Manažeři pošty nezklamali ani nyní – opravu ohlášenou na březen odsunuli na neurčito. A co víc, začali si hledat novou hlavní pobočku.

Není to poprvé, co ji chtějí stěhovat. Před několika lety hlavní budovu prodali soukromníkovi a pak uvažovali nad přesídlením do budovy bývalé spořitelny na východní straně Karlova náměstí. Poté pro změnu mluvili o někdejší Maně na západním konci. Nakonec ale od stěhování upustili a ve své původní budově, která je v naprosto nevyhovujícím stavu, zůstali v nájmu.

Budova třebíčské pošty je v dezolátním stavu. Pošťáci z ní chtějí odejít

Nyní je stěhování opět na pořadu dne. Jenže odpovídající prostory nelze najít lusknutím prstu. Pošta chce být na Karlově náměstí, v pobočce o velké rozloze. Proto požádala o součinnost i město – zda prý nemá nějakou budovu k dispozici. Odpověď byla jasná – nemá, čemuž se ani nelze divit.

Čili si to shrňme: mimo to, že pošta loni zrušila jediné dvě bezbariérové pobočky v Třebíči, si prodala i střechu nad hlavou, pod níž nakonec zůstala, aby si ji na tu hlavu nechala padat. Se současným majitelem se těžko domlouvá na rekonstrukci, a tak se chce opět stěhovat. Jenže oproti dřívějšku, kdy byly na výběr hned dva objekty, nemá kam. Takové jsou manažerské „schopnosti“ pošťáckých bossů. Smutné je, že na ně už roky doplácejí běžní Třebíčané.