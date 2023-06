Milan Krčmář. | Foto: archiv Milana Krčmáře

V Třebíči na Slavnostech růžových vín vystoupila burleska. Její show sledovaly i děti, na něž lascivně vystrkovala zadeček a před očima jim kroužila střapci zavěšenými na bradavkách vyvinutých ňader.

Ostuda, říkají mnozí – a mají pravdu. Jenže „Růžovky“ mají tradici v tom, že jde o akci pro celou rodinu. Dá se tedy předpokládat, že na ní budou děti. Pro ně sice byla v areálu vyčleněná dětská sekce, ale tam je lze těžko držet násilím. Vstup měly totiž možný všude, tedy i tam, kde se pilo víno nebo kde skotačila ona lepá děva.

Striptýz na slavnostech vína v Třebíči: sledovaly ho i děti, případ řeší policie

Na jedné straně tedy máme burlesku vystavující své vnady před dětmi. Na druhé straně ale každou chvíli čteme, jak je dětem do hlavy vtloukána transgenderová ideologie (jinak než ideologií už to opravdu nelze nazvat). V poslední verzi pohádky Tři oříšky pro Popelku se políbili dva muži a před několika dny v Brně četl transvestita malým dětem pohádku. Pojednávala o dvou samcích tučňáka, kteří vyseděli vejce. Člověk nemusí být bigotní ultrakatolík, aby mu toto nepřišlo postavené na hlavu.

Jasně, organizátoři „Růžovek“ se s onou dámou pořádně sekli. Už teď říkají, že měli volit vhodnější program. Jdou tedy do sebe. Jenže do sebe by měli jít i nejrůznější progresivisté. Měli by si uvědomit, že dětská duše je křehká a dítě nedokáže chápat vše, co se kolem něj děje. Pak se totiž nelze divit, že už sedmiletí caparti mají krizi pohlaví a chtějí se nechat přeoperovávat.