Není to zcela férové srovnání, ale přesto: projekt Belgičanů by byl zřejmě životaschopný, už čistě z toho důvodu, že by elektrárna vlastně stála na jedněch z největších uranových dolů světa. To by ale nesměl přijít rok 1960, kdy jejich kolonie vyhlásila nezávislost. Následoval chaos a války trvající v nynější Konžské demokratické republice víceméně nepřetržitě až dosud.

Nové bloky v Dukovanech má stavět jihokorejská KHNP. Proti tomu ale brojí americký Westinghouse i francouzská EdF, neúspěšní uchazeči z tendru. Dle Američanů nesmí KHNP jinde než v Koreji využívat jejich technologie. Ty ale KHNP plánuje instalovat i u nás. A protože jsou v sázce stovky miliard, Westinghouse ani EdF se asi nevzdají jen tak snadno.

Bloky nakonec stát budou, jen je možné, že tyto dohady zaberou víc času než stavba samotná. Rozhodně jsou ale tyto papírové války lepší než ty skutečné. Jako třeba v Konžské demokratické republice, která za uplynulých šest desítek let přišla kvůli mentalitě svých vůdců o mnohem víc než „jen“ o první jadernou elektrárnu v Africe.