Stavební úřady se hroutí pod náporem práce. To, co dříve trvalo pár minut, se teď prodlužuje na hodiny, ne-li na dny. A někdy se to nepodaří vůbec. Na vině je nový systém, jenž měl vše zařídit tzv. digitalizovaně. Tento systém, jehož datacentrum sídlí v Jihlavě, měl být jakousi vlajkovou lodí ministerstva pro místní rozvoj vedeného Ivanem Bartošem. Předsedou Pirátů, kteří mají digitalizaci jako jeden ze zásadních bodů svého programu. Věru, lepší reklamu si před volbami udělat nemohli.