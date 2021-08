Dvě koruny musí řidič zaplatit za hodinu parkování na novém záchytném parkovišti u knihovny v Havlíčkově Brodě. Až člověk musí zapřemýšlet, jestli je cena skutečná, a není to pouze pozůstatek z ceníku z minulých let. Zvláště když ve velkých městech jsou poplatky za parkování za stejný časový úsek více než desetinásobně vyšší.

Takto nastavená suma je z jednoho úhlu pro řidiče velice výhodná. Nemusí sáhnout nijak hluboko do kapsy a nemůže se vymlouvat na to, že je parkování předražené. Ostatně za dvě koruny si člověk dneska leckde nekoupí ani rohlík. Ovšem může se také vyskytnout problém s placením u automatu. Zvláště v době přísných covidových opatření si lidé zvykli v obchodech platit především kartou a nenosí už tolik hotovosti v peněžence, jako například ještě před několika měsíci měli. Naopak spíše valí oči, když jim v některých případech oznámí, že u nich mohou platit jedině hotově. A když už v peněžence lidé nějaké peníze mají, jsou to většinou bankovky, drobných je minimum.

Člověk už si zvykl mít vždy po ruce v autě nebo v peněžence pětikorunu či desetikorunu na nákupní košík do supermarketu. Holt přibude další položka. Foglarova krabička poslední záchrany, kde jsou součástí obsahu i drobné mince, nabývá i v jednadvacátém století na významu. I když bych spíše přivítal zvyšování počtu parkovišť, kde se dá platit kartou.