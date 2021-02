Víte, jakou větu použít, když chcete v obchodě nebo restauraci platit kartou? Zapamatujte si krátkou větičku… Can I pay by card? (Mohu platit kartou?) Podívejte se na další užitečná slovíčka i fráze.

Další užitečné fráze:

The bill, please.

Účet, prosím.

Can I pay by card?

Mohu platit kartou?

Is the service included?

Je obsluha zahrnuta v ceně?

I am sorry, but we had only two beers, not three. Can I have a new bill, please?

Promiňte, ale měli jsme jen dvě piva, ne tři. Můžete mi donést nový účet, prosím?

Can I leave a tip when paying by card?

Jak mohu zaplatit spropitné při platbě kartou?

Užitečná slovíčka:

a bill – účet

a card – platební karta

service- obsluha

I am sorry – promiňte, je mi líto

beer – pivo

a tip – spropitné

leave a tip – nechat spropitné

pay by card- platit kartou

Partnerem seriálu jsou Univerzita Jana Amose Komenského Praha a škola Jazykové kurzy TANDEM.CZ, která připravuje metodickou a jazykovou část projektu.

Všechny již vydané díly najdete na www.denik.cz/jazyky