Jak si na dovolené v zahraničí v restauraci objednat sklenku či láhev dobrého vína? Could we have a bottle of dry white wine, please? (Můžeme dostat láhev suchého bílého vína?). Další užitéčné fráze a slovíčka najdete níže.

Další užitečné fráze:

Can I have a glass of semi-dry red wine, please?

Mohu dostat sklenku polosuchého červeného vína?

One homemade lemonade, please. What kinds do you have?

Jednu domácí limonádu, prosím. Jaké druhy máte?

I would like a glass of still/ sparkling water, but not from the fridge, please.

Dal bych si sklenku perlivé/ neperlivé vody, ale ne z ledničky, prosím.

One Coke with ice, please.

Jednu kolu s ledem, prosím.

Užitečná slovíčka:

a bottle of wine – láhev vína

a glass of wine – sklenka vína

white wine - bílé víno

red wine - červené víno

dry wine - suché víno

semi-dry wine - polosuché víno

homemade lemonade – domácí limonáda

a kind - druh, typ

still water – neperlivá voda

sparkling water - perlivá voda

a fridge – lednička

with ice – s ledem

Partnerem seriálu jsou Univerzita Jana Amose Komenského Praha a škola Jazykové kurzy TANDEM.CZ, která připravuje metodickou a jazykovou část projektu.

Všechny již vydané díly najdete na www.denik.cz/jazyky