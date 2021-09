Výstava mapuje historii všech tří Olympijských her v Tokiu. Těch neuskutečněných v roce 1940, i proběhlých v letech 1964 a 2021.

/FOTOGALERIE/ Cenný exponát. V úterý přibyl na výstavě Olympijské Tokio v Národním muzeu cenný exponát. Judista Lukáš Krpálek zapůjčil svou letošní zlatou medaili z Tokia a osobně ji instaloval na čestné místo vedle olympijské pochodně. Návštěvníci ji mohou obdivovat do třetího října, výstava v historické budově NM potrvá až do konce letošního roku.

