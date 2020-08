No a Zárubice, to se vážně musí zažít. Na naší vsi mě baví, že je ze všech cítit, jak jsou rádi, že tu žijí. Je tady každý rok hromada akcí a to všechno jen díky super lidem, co tu mají domov. Přijde mi, že tady není ani nikdo s nikým rozhádaný a všechno funguje. Každou chvíli někoho napadne něco v hospodě a vždycky se najde spousta dalších, kteří mu pomůžou to zorganizovat a dotáhnout do konce.

Zdroj: Archiv J. Buriana