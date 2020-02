Začnu teď pracovat na umělé inteligenci, říká programátor

Má několik partiček kamarádů. „S jedněmi z Třebíče, jsou to vodní skauti, jsem například splouval řeku ve Finsku. S dalšími chodím jednou týdně do hospody hrát na kytaru. Celkem rád cestuji. Dřív jsme navíc s bratrem a rodiči každý druhý rok létali do jejich rodné země za příbuznými, se kterými jsme ve stálém kontaktu hlavně telefonicky. Celkově si nemůžu stěžovat, že bych se nudil a pořád se mám na co těšit,“ uzavírá.