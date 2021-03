Zdroj: archiv Marcely Vrtalové

Něž se narovnám do bloku, tak se snažím vůbec nepřemýšlet a nesmím si vůbec nic připouštět. U mě je klíčem k úspěchu prostě běžet a nepřemýšlet o tom. Když se rovnám do bloků, tak to na mě padne, jsem nervózní, ale jakmile vystřelí, tak to ze mě všechno opadne. Je to adrenalin, ale když tě burcují lidi, vydáš ze sebe maximum.