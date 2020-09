Víceméně se snažím organizovat chod klubu, aby bylo posečeno, zajištěné zázemí, opravy a vše okolo toho. Dále organizuji akce. Nejsem ale rozhodčím a ani nechci být. Když tu máme agility závody, tak nemohu měřit ani čas, stopkami. Sice je zmáčknu na startu, ale potom mě to tak pohltí, tak se zaujmu tím, co se děje na dráze, že to vždycky zapomenu vypnout, když pes doběhne do cíle. Jsem schopná domluvit vše okolo, ale měřit to ne.

Zdroj: Deník / Ivana Říhová