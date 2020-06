Například nedávno jsme se s dětmi na výpravě vydali na zhruba čtyřhodinový výlet. Cesta měla být naprosto bezproblémová. V průběhu jsme však zjistili, že je před námi čtrnáct brodů, které jen tak nepřeskočíme nebo neobejdeme, navíc účastníci byli ve věku kolem šesti až devíti let, tudíž brodit nepřipadalo v úvahu. Začala jsem docela panikařit, bylo to složité. Každopádně jsme s ostatními vedoucími dali hlavy dohromady a došli k závěru, že nejlepší bude vzít děti na záda a přenést je. Zafungovalo to. Sice nám cesta trvala o dost déle, ale malí výletníci se vrátili suší a nadšení, že je vedoucí přenášeli přes vodu na zádech. Já z toho byla sice malinko otřesená, ale alespoň si teď budu dobře pamatovat, že si mám vždy pořádně prostudovat, kudy jít.

Zdroj: Deník / Redakce