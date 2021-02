Švařilová tráví v sedle pět hodin denně, startovala i na Velké Pardubické

Ačkoliv pochází z malé vesničky Chroustov na Třebíčsku, dokázala už mnoho. Veronika Švařilová, dívčím příjmením Řezáčová, byla po šesti letech první ženou, která startovala v hlavním dostihu Velké Pardubické. „Jezdím denně tak pět hodin. Za tu dobu vystřídám čtyři až pět koní,“ svěřila sympatická blondýnka. Teď v zimních měsících přece jen čas v sedle klesá. „U nás je to tak, že koně mají v zimě pauzu. Chodí do ohrady, odpočívají a jsou šťastní. Jen ti, co závodí v zahraničí, pauzu neznají.“

Předchozí 1 z 6 Další České derby v roce 2018. Ve Velké Chuchli jsem vodila koně jménem Darkolva.Zdroj: Deník / Kamil Vaněk Nejen v sedle tráví čas. Kondici pro jezdecký sport sbírá i jinde. „Občas si zacvičím, dojdu si zaplavat. A pak také běhám. Vím, že je to nutnost, ale mě to i baví,“ přiznala. České derby v roce 2018. Ve Velké Chuchli jsem vodila koně jménem Darkolva. V roce 2019 na závodišti v Mostě. Já jsem ta druhá. Kůň, kterého jsem jela, se jmenuje Angostura.Zdroj: Deník / Kamil Vaněk V roce 2019 na závodišti v Mostě. Já jsem ta druhá. Kůň, kterého jsem jela, se jmenuje Angostura. Na výletě někde v jižních Čechách. Bylo tam náherné lavandulové pole, krásně se tam u něj odpočívalo.Zdroj: Deník / Kamil Vaněk Na výletě někde v jižních Čechách. Bylo tam náherné lavandulové pole, krásně se tam u něj odpočívalo. Závodiště v Bratislavě, kam jezdím skoro pravidelně. Ještě jsem závodila v Polsku a Německu. Nabídku jsem měla i z Itálie, ale nakonec z toho sešlo. Na fotografii jsem ta v černém.Zdroj: Deník / Kamil Vaněk Závodiště v Bratislavě, kam jezdím skoro pravidelně. Ještě jsem závodila v Polsku a Německu. Nabídku jsem měla i z Itálie, ale nakonec z toho sešlo. Na fotografii jsem ta v černém. Na závodech v Německu. Cestovat mi nevadí. Většinu cest prospím. Cesty si nepamatuji, většinou se někde probudím.Zdroj: Deník / Kamil Vaněk Na závodech v Německu. Cestovat mi nevadí. Většinu cest prospím. Cesty si nepamatuji, většinou se někde probudím. Závodiště v Mimoni. Jezdím tam ráda, ale moje nejoblíbenější závodiště je v Pardubicích.Zdroj: Deník / Kamil Vaněk Závodiště v Mimoni. Jezdím tam ráda, ale moje nejoblíbenější závodiště je v Pardubicích.

Pomůžeme vám začít s angličtinou! Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu