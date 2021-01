Zdroj: Archiv Petra Prokeše

Vojenské monstrum přitáhl nedávno na jejich dvorek traktor. Teď čeká na rekonstrukci. „S kamarádem Petrem Klíčníkem se pouštíme do velké renovace. Ze staré Boleslavi jsme si přivezli obrněné vozidlo BRDM- 9P133, což je stíhač tanků sovětské výroby. Od šedesátých let byl i ve výzbroji Československé lidové armády. Začínáme od motoru a čeká nás docela dost práce. Pokud všechno půjde dobře, a také pokud nám zas něco nepokazí koronavir, budeme se snažit ho návštěvníkům ukázat při červnovém Dnu pevností,“ přiblížil nadšenec do vojenské techniky Petr Prokeš ze Znojemska.