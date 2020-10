Letos jsem měl úspěšný rybářský rok. Na poslední výpravě se mi povedlo vylepšit můj osobáček. Koncem prázdnin jsme byli na jednom rybářsky proslulém místě u Pardubic. Třetí noc to přišlo. Hned jak jsem tohoto kapra podebral, jsem věděl, že je to můj nový osobák. Ale že ten kapr bude tak velký, to jsem nečekal. Po zvážení jsem zjistil, že má celých 30 kilo! Měl jsem neuvěřitelnou radost, to už je fantastický kapr. Jen teď bude těžké ji překonat nějakou větší.

Zdroj: Archiv Honzy Růžičky