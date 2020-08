Odpočinek od fotbalu? Pro rodáka z Třebíče Michala Ševčíka je to rybaření

V životě je důležité, aby si člověk našel chvíli volna i na své záliby nebo rodinu. Michal Ševčík se odmalička věnuje rybaření, poté ale propadl fotbalu. Osmnáctiletý rodák z Třebíče hrál do svých čtrnácti let za Fotbalovou školu Třebíč a pak přestoupil do Zbrojovky Brno, kde bojuje o místo u A-týmu. V srpnu dokonce vstřelil svou první branku za brněnský celek. Čas na svůj koníček si ale stále někdy najde. Na ryby navíc už chodí se svým mladším bratrem, takže rodinu a zálibu spojil úspěšně dohromady.

Předchozí 1 z 4 Další Odpočinek od fotbalu? Pro Ševčíka rybaření Ryby chytám už od doby, co chodím. Dovedl mě k tomu táta a po fotbale a trávení času s rodinou to je jedna z mých nejoblíbenějších činnosti. Zdroj: archiv Michala Ševčíka Můj největší úlovek byl sumec, který měřil 111 centimetrů. Podařilo se mi ho chytit na Dalešické přehradě. Zdroj: archiv Michala Ševčíka Můj brácha je také fotbalista a rybář jako já, takže si ve všem rozumíme. Lepšího bráchu jsem si nemohl přát. Zdroj: archiv Michala Ševčíka Do kavárny chodíme se spoluhráči skoro po každém tréninku, abychom si odpočinuli a nabrali energii v podobě nějakého zákusku. Zdroj: archiv Michala Ševčíka

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu