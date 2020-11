Zdroj: Archiv Petra Zpěváčka

MOTORISTICKÝ POŘAD. Z němčiny do češtiny překládá hlavně webové stránky e-shopů, právní či marketingové texty. Nyní pracuje na české verzi scénáře pro televizní motoristický pořad. „To mě baví asi nejvíce. Každopádně si v budoucnu chci udělat razítko na úřední překlady. Překládám pouze do češtiny, protože si myslím, že překladatel by měl vždy překládat do mateřského jazyka, aby byla zaručena co nejlepší kvalita," vypráví šestadvacetiletý muž.