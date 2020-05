Měli jsme letos v plánu čtyři velké akce. Jarní Pístovské mokřady jsme museli kvůli koronavirové pandemii zrušit. Mělo to být něco, co Jihlava ještě nezažila. Ve stylu náročných malajských závodů, kde se prodíráte monzunovou džunglí. Musíte překonat řadu těžkostí a překážek. Vyrovnat se s deštivým a teplým počasím. Jde o hodně dobrodružnou záležitost. V červnu jsme chtěli lidem nabídnout demolition derby. Opět něco, co tady v kraji moc není. Lidé by si zajezdili ve starých autech a pořádně se vyřádili. Doufám, že vyjdou aspoň podzimní Pístovské mokřady. Prozatím jsou v plánu 5. a 6. září. Po nich jsme chtěli pořádat crossový běh, něco jako Spartan Race. Ten musíme přesunout na příští rok. Tak uvidíme, jak to všechno ještě bude.

Zdroj: Deník / Redakce