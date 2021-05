Zdroj: Deník/Ivana Říhová

Přemýšlela jsem, co by mému podnikání dalo nový impuls a zároveň ho odlišilo od ostatních e-shopů s oblečením, kterých je velká spousta. Rozhodla jsem se pro vlastní výrobu a zbrusu nový e-shop, který by myšlenku šití na míru dobře a srozumitelně komunikoval. Tyto zásadní změny mi umožnily dělat věci po svém tak, jak jsem chtěla.