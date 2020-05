V Třebíči žije Ladislav Jeleček už pětačtyřicet let. Před důchodem pracoval v Jednotě, kde prošel řadou pozic. Zastane proto kde co. Do práce chodí ráno na pátou, vstává ovšem už v půl čtvrté. Nákupní areál zná skr naskrz. Zdraví se se všemi prodavačkami, v pizzerii mu dělají kávu. Obchodní centrum musí mít hezké a čisté prostředí, včetně zeleně. „Keříky stříháme do výšky, aby řidiči viděli z auta při odbočení. Když jsme dřeviny sázeli, bylo nutné je dost zalévat, jinak by uschly,“ povídá.