Zdroj: se souhlasem Natálie Stejskalové

Už když jsem byla na gymnáziu i na vysoké škole, tak jsem každý rok měla brigádu v bítovském kempu s nejlepší kamarádkou. Strávili jsme tam asi pět let a práce nás bavila. Měli jsme i dobrou šéfovou, která nám nechávala prostor a volnou roku. Naučili jsme se tam spoustě nových věcí a práce nás bavila. Při vysoké škole jsem měla jiné brigády, pracovala jsem například v centrále velkého obchodního řetězce v komerčním oddělení.Kavárnu jsem otevírala když jsem začínala inženýrské studium. Byl to masakr to zvládat obojí. A 16. června už to bude šest let, co jsme otevřeli.