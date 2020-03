S výtvarničením začal v roce 1980. Jezdil tehdy na montáže a po večerech se na ubytovně nudil. Manželka mu řekla: „Zkus něco namalovat.“ Koupil metr nepromokavé tapety, vodové barvičky a vypodobnil park. Když to ženě doma ukázal, šla do obchodu, pořídila mu sadu olejových barev, štětců a on se pustil do díla. „Jsme svoji 43 let. Člověk to mám mít v hlavě srovnané, co vlastně chce. Když chce manželku, má si za tím jít se vším všudy. Aspoň já to tak vidím. Máme dvě skvělé dcery, čtyři vnoučata a je nám spolu dobře,“ dodává.