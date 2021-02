Zdroj: Archiv Evy Jandáskové

Moc dobře si pamatuji na svoje začátky. Nejhorší je pochopit to, co kaligrafii dělá kaligrafii, a to tahy brushpenem. Jde o fixu se speciálním hrotem, když čára nahoru je tenká a čára dolů je naopak tlustá. Nejprve se člověk učí psát vlnky a čáry, aby pochopil princip. Poté se přesouvá na jednotlivá písmena abecedy, tak jako prvňáčci.