Ivo Koníř tráví veškerý volný čas s rodinou. Relaxovat umí při golfu

Svou rodinu by nevyměnil za nic na světě. Další důležitou součástí jeho života je i fotbal a pár let zpátky také atletika. Třiačtyřicetiletý Ivo Koníř stále rozdává radost v átřídních Dukovanech. Volné chvilky tráví se svými nejbližšími, rád jezdí k moři a do Krkonoš. Relaxovat dokáže také při golfu. A jeho nejoblíbenějšími dny v roce jsou prý vánoční svátky.

Spokojená rodina. Mám super rodinu. Vím, že to mají se mnou těžké. Pracuji, hraji fotbal, dělám trenéra na atletice. Proto veškerý volný čas trávím s nimi. Na golfu. Tenhle sport je super relax. V Telči mají krásný golfový resort. Člověk sportuje a vyčistí si hlavu. Pec pod Sněžkou. Protože máme dědu v Hořicích v Podkrkonoší, často jezdíme k němu do Krkonoš. Máme to tam moc rádi. Vánoční atmosféra. Vánoce jsou krásné svátky. Skončí ten celoroční stres. Alespoň pro mne. Rodina je pohromadě, a čím jsem starší, tak tím si je víc užívám. Na dovolené. Velmi rád cestuji s mojí rodinou. Nejraději k moři. Bohužel tento rok to asi nepůjde.

