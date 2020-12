Zdroj: archiv Markéty Nikrmajerové

Napoprvé a hned to nejtěžší. Rady pro začátečníky zní jasně: Nelézt v dešti a nezačínat v Bechyni. My jsme to udělali přesně naopak. Hned napoprvé jsme vyrazili do Bechyně a nad hlavami nám pluly mračna. Říkali jsme si, že výzvy jsou potřeba. Nakonec jsme ferratu zdolali za třikrát delší dobu než je norma, ale k autu jsme se vraceli s nezapomenutelným zážitkem a úsměvem na tváři.