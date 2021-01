Zdroj: DENÍK

Teď před ním leží hromada nedokončené práce, lidem by chtěl ucelenou historii Znojemska představit do pěti let, kdy okresní město oslaví 800 let. „Pokud mi zbývá čas, vracím se k nedokončenému projektu dějin Znojemska za první světové války, kterému jsem se intenzívně věnoval v letech 2014 až 2018. Ostatně čtenáři Znojemského Deníku Rovnost měli možnost týden co týden výsledky této práce ve stručné podobě sledovat. V projektu jsem nechal více než tisícovku pracovních dní, kus svého zdraví. V muzeu mi však nebylo dopřáno práci dokončit. Budu muset tedy najít způsob, jak tuto hromadu unikátních poznatků dostat k veřejnosti. Pevně věřím, že to bude v dohledné době opět pod hlavičkou muzea. Nic jiného nedává moc smysl. Díky nynější novoroční proměně ve vedení znojemské radnice také doufám v posun záležitosti ohledně již zmíněné historické expozice na znojemském hradě, ke které chci svými znalostmi a nasazením přispět v maximální míře. Vždyť v roce 2026 bude město Znojmo slavit 800 let od svého právního založení. Času na přípravu není mnoho,“ upozornil Kacetl.