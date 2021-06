Chemik Miloš VečeřaZdroj: Se souhlasem Miloše Večeřy

Miloš Večeřa je, jak sám říká, nadšeně zahleděný do své oboru. "Chemie je můj koníček už dlouho, původně jsem chtěl být historikem, ale chemie byla už na základní škole můj druhý nejoblíbenější předmět. Chemik musí do svého povolání dorůst, je to opačné než u sportovců. Ale už v dětství jsem si uvědomoval, že železo se získává z kamene. Ona to byla pravda, jen jsem nevěděl, jak přesně se to děje. Někdy v sedmnácti a půl letech jsem se pak rozhodl, že se budu věnovat chemii. Tehdy jsem si chtěl udělat sbírku kovů, které existují, chodil jsem a sbíral – cínovou pájku, rybářské olůvko, hřebík a tak začalo jedno z mých velkých hobby, které mě drží dodnes," svěřuje se.