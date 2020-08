Městské kulturní středisko Třebíč na poslední chvíli zrušilo koncert Arakainu se zpěvačkou Lucií Bílou. Měl se uskutečnit ve čtvrtek 20. srpna na Podzámecké nivě. Stále totiž nelze pořádat hromadné akce s účastí nad tisíc osob. Koncert se proto podle organizátorů přesouvá na 19. srpna 2021.

Lucie Bílá a Arakain na festivalu Hrady.cz | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Kdo chce vstupné vrátit, může o to požádat na pokladně Národního domu na Karlově náměstí v Třebíči nejpozději do 20. srpna 2020. Pak už to nepůjde.