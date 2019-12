Je nutné objednat s předstihem zvířata na akci a potřebnou techniku, zajistit kostýmy pro herce i například bezpečnost pro diváky. Koncem listopadu se připravuje nábor dětí, následuje nácvik divadelní scény, výroba kulis a také nezbytná propagace. Za tím vším je skryto mnoho hodin neviditelné práce a nadšení lidí, bez nichž by se nikdy nepodařilo uskutečnit původní myšlenku: přiblížit a oživit příběh o narození Božího dítěte a vytvořit prostor pro setkání nejširší veřejnosti bez ohledu na vyznání.

„Živý betlém znamená vždycky velké dobrodružství. Nikdy dopředu s jistotou nevíme, co nás potká. Jestli se najdou rodiče s miminkem ochotní ztvárnit Svatou rodinu. Zda nás nepřekvapí rozmary zvířat, techniky a nakonec třeba i počasí,“ hodnotí farář z třebíčské baziliky Pavel Opatřil, který převzal štafetu a záštitu nad akcí po svém předchůdci.

Během předchozích ročníků pořadatelé i účastníci zažili všechno možné, od třeskutého mrazu až po jarní počasí, slunce zapadající do jasné oblohy, sníh i dešťovou průtrž a vichřici. Přesto se pokaždé našla víc než tisícovka nadšených diváků, kteří si přes tyto překážky rádi udělali čas a přišli společně oslavit svátek Narození Krista. A na co se mohou lidé těšit letos? „Určitě nevynecháme dětské divadlo, průvod, koledy ani domácí občerstvení s teplým čajem nebo svařákem. Snažíme se vylepšit ozvučení tak, aby slyšeli i diváci v nejzadnějších řadách. Loni slavil velký úspěch velbloud, proto jsme se rozhodli pozvat ho do průvodu znovu. Vzhledem k enormnímu zájmu o projížďky jsme však zvolili poněkud mladší zvíře, které takový nápor zvládne,“ upřesňuje farář Pavel Opatřil.

Nezbývá, než pořadatelům popřát hodně zdaru a 27.prosince přijít na nádvoří u baziliky v hojném počtu na akci, která se pro vánoční Třebíč stala již tradicí.