Záletník Ondřej Vetchý i jeho manželky zářili v Třebíči. Podívejte se

/FOTO, VIDEO/ Tak trochu do míst svých dětských let se ve čtvrtek vrátil Ondřej Vetchý, když se v třebíčském Národním domě představil v titulní roli hry Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete?. Oblíbený herec původem z Jihlavy totiž trávil prázdniny v nedalekých Okříškách.

Divadelní hra Velká zebra, která se hrála v Národním domě v Třebíči 7. září. | Video: Deník/Milan Krčmář