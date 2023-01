Vystoupení se opět neslo ve vídeňském duchu, tedy v podobné noblese i v obdobné dramaturgii, jaké mívají koncerty pořádané už více než osmdesát let ve vídeňském Musikverein. A z toho důvodu na konci nemohl chybět ani oblíbený Pochod Radeckého, díky němuž je koncert Vídeňských filharmoniků slavný po celém světě, do kterého se tleskáním do taktu a pod vedením dirigenta Jiřího Jakeše zapojili všichni hosté. A stejně jako ve Vídni, ani v Třebíči se nezapomnělo na velkolepou květinovou výzdobu.