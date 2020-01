Ve Výčapech schválili termíny letošních oblíbených tanečních zábav v kulturním areálu Na Kopci, kam se sjíždějí za zábavou lidé z širokého okolí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Dne 13. června tam budou hrát Reflexy, 5. července a 15. srpna to bude Bagr. Příznivci kapely Carmen by si měli do kalendáře poznamenat datum 18. července. Bagr se do Výčap vrací často, v tamní sokolovně se představí ještě 25. dubna, 12. září a 5. prosince.