Kočárky na výstavu zapůjčila sběratelka Božena Dvořáková z Jihlavy. V její sbírce jsou kočárky hluboké i sportovní, z různých materiálů a s různým pérováním, i kočárky pro panenky.

Výstava je přístupná do konce března každý všední den od 9.30 do 11.30 hodin a pak od 13.00 do 16.00 hodin. V sobotu od 9.00 do 11.00 a v neděli od 14.00 do 16.00.