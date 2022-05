Na Pekelném kopci u Třebíče si můžete splnit své sny, podívejte se

Scénář napsala česká dramatička Kateřina Volánková. Nebyl to ale Lukáč, kdo (Ne)chtěnou útěchu zařadil do repertoáru Ampulky. „Přišly s ní samy naše herečky. Viděly, že má velký potenciál a že si na ní mohou vyzkoušet, kam až můžou zajít. Podle mě se jim to povedlo. Ušly opravdu velký kus cesty od pohádek a legrace až k tomuto těžkému tématu. Pro ně to byla velká osobní výzva,“ dodal Lukáč s tím, že novou hru „ampuláci“ zkoušeli asi pět měsíců.

V hlavních rolích se představily Jana Kopečková, Karolína Daňhelová a Adéla Adámková. Sehrály trojici čínských dívek, které Japonci nalákali či unesli do „utěšitelské stanice“. Příběh vychází ze skutečných událostí. Podle Lukáče se Japonci za tyto zločiny nikdy neomluvili.