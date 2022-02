Vyrobily je totiž děti z Mateřské školy Duha – samozřejmě za pomoci rodičů, protože třeba věž by se malým capartům vyráběla poněkud obtížně. I navzdory tomu, že se jedná o zmenšeninu, je totiž tak velká, že by jí sotva dosáhli na špičku. Na modelech nechybějí nejrůznější detaily. Například právě u věže jsou její okénka přelepena fotografiemi jejích tvůrců, kteří tak shlížejí na město.

Výstavku, která nese název Pod pokličkou, doplňují třeba modely Vaňkova jubilejního vodovodu či model historických kabin v městských lázních na Polance. Zajímavé je i ztvárnění sousoší svatých Cyrila a Metoděje, které je pro Třebíčany středobodem všech významných událostí za posledních sto třicet let. „Je to opravdu moc pěkně udělané. Samozřejmě je jasné, že děti spíše pomáhaly rodičům, než aby tomu bylo naopak, ale podle mě to vůbec nevadí. Opravdu se mi všechny modely moc líbí,“ ohodnotila práci dětí a rodičů Jana Veselá.

Modely budou zkrášlovat foyer knihovny na Modřínové ulici do konce února.