Ta vystudovala knihovnictví a v knihovně pracovala řadu let. Právě zde lze hledat prapočátky její tvorby. „Vždy jsem si přála, abych jednou pod písmenem Č měla v knihovně svoji knihu. Byl to můj sen, ale věděla jsem, že pro jeho splnění musím něco udělat. Nakonec se mi to splnilo několikanásobně, protože teď je pod Č už osm knížek s mým jménem,“ usmívá se Čermáková.

Všechny její knížky jsou generační novely. Ta první přitom vznikla tak trochu náhodou. „Dřív jsem psala poezii nebo povídky do různých časopisů. Jednou jsem potkala známou, která mi vyprávěla o osudech své dcery. Já z toho napsala povídku, ale pak mi k tomu začaly nabíhat další zápletky. Tak mě napadlo, že to trochu rozšířím. Tak vznikla první kniha Když muži odcházejí,“ vzpomíná autorka.

Jenže první román neměl šťastné vyústění. „Čtenářky mi potom psaly, že po přečtení hrozně brečely. Napadlo mě tedy napsat další část, kterou jsem nazvala Návraty. Bylo to jediné pokračování z těch mých knih,“ uvádí Čermáková.

Závěr dopředu netuším

Knihy Mirky Čermákové

Když muži odcházejí (2013)

Návraty (2013)

Na houpačce (2015)

Nečekaný odkaz (2016)

Deštník postačí (2017)

Věř božím mlýnům (2018)

Nové šance (2019)

Houslový klíč (2022)

Zatímco jiní spisovatelé už předem vědí, jak bude příběh vypadat, Čermáková to do poslední chvíle netuší. „Začnu psát a nevím pořádně ani co. Napíšu první kapitolu, pak chvilku přemýšlím, jak by se to mohlo odvíjet dál. Nesmí to být tak, že se příběhy budou opakovat. Musím si proto rozmyslet, jakým směrem jednotlivé postavy povedu. Pak už to ale jde samo. Vzpomenu si třeba na zážitky svoje či svých svých známých, ty tam pak zakomponuji. Ale dopředu ani netuším, jaký bude závěr,“ popisuje autorka styl svého psaní.

Hrdinkou její nejnovější novely je mladá žena řečená Doty, jejíž osud ovlivní jistý houslový koncert. A právě housle hrají i velkou roli v životě samotné autorky. „Ráda na ně hraju. A když je někde slyším, ráda si je poslechnu. Takže jsem touhle knihou dala tomuto hudebnímu nástroji tak trochu hold,“ prozrazuje Čermáková.

Psát knihy je řehole. A nejde jen o vymýšlení námětu. Občas vás zlobí technika, občas i něco jiného. „Už se mi stalo, že jsem o část textu přišla proto, že se počítač zničehonic zrestartoval. Anebo mě zlobí můj kocourek Šimi. Ten sedí na parapetu a sleduje, jak píšu. A někdy se nečekaně rozběhne po klávesnici. Takhle mi jednou vymazal celou kapitolu,“ vykládá spisovatelka.

Naprostou většinou jejího publika jsou ženy. S některými ze svých čtenářek se setká i při pátečním křtu v třebíčské knihovně. „Psala mi i jedna paní ze severu Čech, že na něj taky přijede. Prý mě chce poznat a stojí jí to za cestu přes celou republiku,“ těší se Čermáková.