S obnovou větrného mlýna soutěží Třebíč. „Celkovou opravu větrného mlýna odstartovala obnova střešního pláště v roce 2017. Na jaře roku 2020 pak začaly práce na zděné části objektu, které zahrnovaly obnovu vnitřních i vnějších omítek, odbornou repasi dřevěných a kovových prvků. Nejvíce viditelnou změnou je umístění dřevěných perutí, nebo lopatek, poháněných elektromotorem. Nové bude také využití interiéru. V přízemí vznikne expozice koželužství a v prvním poschodí ukázka prvorepublikového sociálního bydlení,“ uvedla mluvčí radnice Irini Martakidisová.

Do ankety se přihlásil i Budišov, který se o titul uchází s obnovou zámecké kaple svaté Anny. „Když jsme začali s opravou byla kaple v havarijním stavu. Kvůli finanční náročnosti jsme ji rekonstruovali na několik etap. Postupně se podařilo zrestaurovat celou kapli, včetně nástěnných fresek a oltáře,“ informovala Radka Váňová která stála za administrací financí na opravu kaple.

Zámecká kaple se otevře veřejnosti. „ Kapli chceme zpřístupnit, dokonce připravujeme prohlídkovou trasu, kterou by provozoval městys. Lidé by nakoukli do Saly tereny, která ještě není zrestaurována, tak aby viděli, v jakém je stavu a poté by se podívali do opravené kaple a dalších místností. Na konci by pak mohla být malá expozice o historii Budišova,“ poodhalil starosta Budišova Petr Piňos.

Soutěží i záchrana barokní kopule u chrámu svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde loni dokončili jednu z nejkomplikovanějších fází rozsáhlé rekonstrukce. „Aby se mohla lucerna zvednout a jeřábem převést, museli tesaři jednotlivé díly rozřezat tak, aby freska nepopraskala tam, kde nemá, což znamená v konturách figur. Dále sundali několik metrů čtverečních malby, která je tři sta let stará a opět se bude vracet na své místo,“ sdělil jaroměřický kněz Tomáš Holcner.

Při jedinečném zásahu vyměnili tesaři okolo třiceti metrů kubických dřevěných trámů. „Museli je vyvozit, a nainstalovat zpátky, to znamenalo, že přesně podle toho, co odebrali vyměřovali, kopírovali a pasovali zpět nové trámy. Bylo nutné zajistit, že se kopule nepohne v žádném směru, musela se jistit různými rozpěrami, aby se neponičila freska. Jakmile tesaři skončili, ihned nastoupili restaurátoři a začali na fresce vyspravovat praskliny, které tam během století vznikly,“ rekapituloval Tomáš Holcner.

Ankety se účastní i projekt celkové obnovy synagogy v Polici. Její rekonstrukci zrealizovala Federae židovských obcí v České republice v letech 2012-2020. Modlitebna je podle architekta Jaroslava Klenovského, který stál za projektem výjimečná. „ „Představuje velmi hodnotný typ skromné venkovské synagogy z poloviny 18. století, jakých se v našich zemích mnoho nezachovalo,“ vysvětlil Klenovský.

Soutěžní projekty ve Zlaté jeřabině z Třebíčska

Kulturní aktivita



• Oživený zámek v Náměšti nad Oslavou

• Národní přehlídka sokolských souborů v Martínkově

Péče o kulturní dědictví



• Celková oprava synagogy v Polici

• Rekonstrukce větrného mlýna v Třebíči

• Obnova zámecké kaple svaté Anny v Budišově

• Restaurování sochy Jana Nepomuckého v Mohelně

• Záchrana kupole chrámu svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou

• Záchranné práce na hrobce rodu Pallavicini v Jemnici